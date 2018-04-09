Энди Рубин создает свой второй Android-смартфон

Создатель операционной системы Google Android Энди Рубин летом 2017 года представил свой первый смартфон Essential Phone, выпущенный под его собственным брендом Essential. Аппарат был весьма прохладно встречен мировой аудиторией по причине высокой цены и длительной задержки с релизом, в результате чего его продажи провалились, однако это не помешало г-ну Рубину приступить к разработке его второго поколения.



Сегодня существование смартфона Essential 2018 года было официально подтверждено, и инсайдеры даже рассекретили предварительный список его характеристик, в первую очередь упомянув процессор Qualcomm 845. Это сразу переносит аппарат в высшую лигу, так что нас ожидает флагман с 4 или 6 Гб оперативной памяти, накопителем до 256 гигабайтов и миниатюрным в сравнении с яблочной монобровью вырезом в верхней части экрана.



Как сообщается, второй Essential Phone получит более современные фотокамеры, усовершенствованную прошивку с алгоритмами улучшения получаемых снимков и ОС Android 8.1 Oreo уже из коробки, а вот модульность он вряд ли унаследует от первого поколения – эта фишка в 2018 году оказалась никому не нужной. Стоимость и дата релиза второго поколения Essential Phone на данный момент не уточняются.