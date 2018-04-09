Энди Рубин создает свой второй Android-смартфон

Создатель операционной системы Google Android Энди Рубин летом 2017 года представил свой первый смартфон Essential Phone, выпущенный под его собственным брендом Essential. Аппарат был весьма прохладно встречен мировой аудиторией по причине высокой цены и длительной задержки с релизом, в результате чего его продажи провалились, однако это не помешало г-ну Рубину приступить к разработке его второго поколения.

Essential Phone

Сегодня существование смартфона Essential 2018 года было официально подтверждено, и инсайдеры даже рассекретили предварительный список его характеристик, в первую очередь упомянув процессор Qualcomm 845. Это сразу переносит аппарат в высшую лигу, так что нас ожидает флагман с 4 или 6 Гб оперативной памяти, накопителем до 256 гигабайтов и миниатюрным в сравнении с яблочной монобровью вырезом в верхней части экрана.

Как сообщается, второй Essential Phone получит более современные фотокамеры, усовершенствованную прошивку с алгоритмами улучшения получаемых снимков и ОС Android 8.1 Oreo уже из коробки, а вот модульность он вряд ли унаследует от первого поколения – эта фишка в 2018 году оказалась никому не нужной. Стоимость и дата релиза второго поколения Essential Phone на данный момент не уточняются.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Абонентам «Киевстар», которые используют больше 6 ГБ в сутки, порежут скорость
«Киевстар» запустил 4G в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и других городах
Почему «Киевстар» все еще не запустил 4G?
Какие смартфоны поддерживают быстрые обновления Android?Какие смартфоны поддерживают быстрые обновления Android?
Основатель Xiaomi подтвердил наэкранный дактилоскоп в Mi 7Основатель Xiaomi подтвердил наэкранный дактилоскоп в Mi 7
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi планирует выпустить свой первый смартфон на процессоре Helio P60Xiaomi планирует выпустить свой первый смартфон на процессоре Helio P60
Второй iPhone X будет дешевле предшественникаВторой iPhone X будет дешевле предшественника
Android-смартфоны получат аналог Face ID только через 2 годаAndroid-смартфоны получат аналог Face ID только через 2 года
Смартфон Huawei P20 Lite представлен во второй разСмартфон Huawei P20 Lite представлен во второй раз
Визуальный поиск Google Lens станет доступен на всех Android-смартфонахВизуальный поиск Google Lens станет доступен на всех Android-смартфонах
Тысячи Android-смартфонов заняты в майнинге криптовалютыТысячи Android-смартфонов заняты в майнинге криптовалюты
На 10 дней я переключил свой смартфон в черно-белый режим. Вот, что из этого вышлоНа 10 дней я переключил свой смартфон в черно-белый режим. Вот, что из этого вышло
Quartz: Google отслеживает намного большей показателей владельцев Android-смартфонов, чем можно предположить
В новой версии iOS пользователи смогут сами регулировать, замедлять им свой старый iPhone или нет
Телефон Nokia 3310 (2018) превратится в Android-смартфонТелефон Nokia 3310 (2018) превратится в Android-смартфон
Последние новости
Подгружаем последние новости