Apple представила красную версию iPhone 8 и 8 Plus

Apple выпустила красную цветовую вариацию iPhone 8 и iPhone 8 Plus в рамках благотворительной фирменной линейки RED, посвященной теме борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Новые iPhone iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили маркировку (PRODUCT) RED Special Edition и отличаются от оригинальных лишь цветовой гаммой корпуса.

Apple учла опыт с красной версией iPhone 7, в котором фронтальная панель была белого цвета, что вызвало большое количество негативных отзывов. Новые красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus оснащены черной передней панелью.

Предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition с 64 ГБ и 256 ГБ ПЗУ стартует 10 апреля, а продажи – 13 апреля по рекомендованной стоимости от $699. Часть дохода по традиции будет направленна в Глобальный фонд борьбы со СПИДом.