Cъёмка фото мешает формировать воспоминания

Ученые экспериментальным способом доказали связь между увлечением социальными сетями и неспособностью вспомнить яркие жизненные моменты.

Внимание является ключевым элементом в формировании воспоминаний. Когда же внимание уделено гаджету, а не своим ощущениям, это приводит к нарушению объединения и целостности воспоминаний.

Недавнее исследование Journal of Experimental Social Psychology в виде экскурсии по церкви проводилось на двух группах людей. Одна группа вела заметки, а другая – далала как можно больше фотоснимков. Через неделю обе группы испытуемых прошли тест из 10 вопросов, основанных на воспоминаниях. Первая группа получила от 7 до 10 верных ответов, а вторая – не более 6.

Исследователи выяснили, что постоянное погружение в мир социальных сетей препятствует формированию воспоминаний о моментах, которые хотелось бы сохранить в памяти. Таким образом, отсутствие фотографий может способствовать сбережению ярких моментов жизни в памяти, а не на физических носителях.