Дизайн OnePlus 6 полностью раскрыт

В сети появились новые рендеры и «живые» фото грядущего, пока что официально не анонсированного флагманского смартфона OnePlus 6.
Фото отображает переднюю панель смартфона с вырезом в верхней части дисплея. Также на снимке отображены спецификации флагмана.
OnePlus 6 получит нижнюю рамку, которая незначительно шире боковых. Согласно снимку, аппаратной платформой флагмана выступит восьмиядерный чипсет Snapdragon 845, о чем ранее официально сообщили представители OnePlus.
Согласно слухам, OnePlus 6 будет представлен до конца апреля.