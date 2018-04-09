Дизайн OnePlus 6 полностью раскрыт

В сети появились новые рендеры и «живые» фото грядущего, пока что официально не анонсированного флагманского смартфона OnePlus 6.

OnePlus 6

Фото отображает переднюю панель смартфона с вырезом в верхней части дисплея. Также на снимке отображены спецификации флагмана.

OnePlus 6

OnePlus 6 получит нижнюю рамку, которая незначительно шире боковых. Согласно снимку, аппаратной платформой флагмана выступит восьмиядерный чипсет Snapdragon 845, о чем ранее официально сообщили представители OnePlus.

OnePlus 6
OnePlus 6

Согласно слухам, OnePlus 6 будет представлен до конца апреля.


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