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Дизайн OnePlus 6 полностью раскрыт В сети появились новые рендеры и «живые» фото грядущего, пока что официально не анонсированного флагманского смартфона OnePlus 6. Фото отображает переднюю панель смартфона с вырезом в верхней части дисплея. Также на снимке отображены спецификации флагмана. OnePlus 6 получит нижнюю рамку, которая незначительно шире боковых. Согласно снимку, аппаратной платформой флагмана выступит восьмиядерный чипсет Snapdragon 845, о чем ранее официально сообщили представители OnePlus. Согласно слухам, OnePlus 6 будет представлен до конца апреля.

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