Essential Phone лишится «выреза» на экране и получит улучшенную камеру

Смартфон премиального класса Essential Phone, который был создан ведущим разработчиком операционной системы Android, вышел осенью прошлого года.

Новинка получила позитивные отзывы от пользователей и журналистов. Были отмечены топовые на момент выхода характеристики, полноэкранный дизайн, премиальные материалы корпуса, и высокое качество сборки. Единственной деталью, которая вызвала недовольство у пользователей в новом гаджете, была камера.

Представитель Essential рассказал:

«В общем, одна вещь, с которой мы сильно промахнулись, – это качество нашей камеры. Мы с нетерпением ждём её улучшения в новом поколении и следим за тем, чтобы прислушиваться к нашим клиентам и удовлетворять их потребности.»

Для того, чтобы усовершенствовать качество работы камеры, создатели смартфона выпустили несколько обновлений. Однако это кардинально ничего не поменяло.

Как утверждают разработчики, Essential Phone 2 значительно превзойдет оригинал в плане фото- и видеовозможностей. Согласно слухам грядущий смарфон лишится так называемого «козырька» в экране, а фронтальная камера будет выезжать из корпуса.

Предположительно, официальный дебют Essential Phone 2 состоится осенью нынешнего года.