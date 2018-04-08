Широкоформатный смартфон Smartisan Nut 3 показали на новом фото

В интернете опубликовано свежее фото смартфона Smartisan Nut 3, позиционируемого в качестве безрамочного. Он пока еще не анонсирован, но его дизайн всем уже хорошо знаком: это все тот же Xiaomi Mi Mix образца 2016 года, только в новой упаковке.



Выглядит Smartisan Nut 3 так же, как и первый Mi Mix – верхняя и боковые рамки имеют минимальную толщину, но зато снизу разместился огромный по нынешним меркам подбородок, да еще и с аппаратной кнопкой Home на нем. Здесь же находится и фронтальная фотокамера, но зато хотя бы голосовой динамик имеется и располагается там, где ему и положено. Анонс Smartisan Nut 3 ожидается до конца второго квартала этого года, который стартовала несколько дней назад, но его цена пока что не установлена.



Сам по себе смартфон относится к среднему уровню, так как в его основе лежит видавший виды процессор Qualcomm 625, дополненный 4 Гб оперативной памяти. Экран Smartisan Nut 3 получил высокое разрешение Full HD+ и диагональ 6 дюймов, а фотокамеры прокачали до 8 (фронтальная) и 13 Мп (основная), вот только двойных модулей здесь не предусмотрено. Смартфон работает на Android 8 Oreo из коробки, но пока неизвестно, в какие оттенки будет окрашен его корпус – белая передняя рамка может сочетаться с любым из цветов.