Рассекречен дизайн флагманского смартфона OnePlus 6

Несколько дней назад основатель компании OnePlus Карл Пей показал рендер с изображением лицевой панели флагманского смартфона OnePlus 6, на данный момент не анонсированного. Сегодня один из инсайдеров опубликовал дополнительное фото – «живой» снимок, на котором изображена тыльная часть корпуса мобильника.

OnePlus 6

Как видно, тыльная панель смартфона OnePlus 6 выполнена из дерева, и это простой и очень элегантный способ показать, что этот флагман отличается от всех конкурентов, которые либо стеклянные и быстро царапаются и бьются, либо керамические и тоже не могут похвастаться прочностью. Дерево сзади смотрится весьма стильно и ново, поскольку такого решения пока что нет ни у одного флагманского смартфона на рынке, плюс замена панели в случае ее повреждения наверняка обойдется в минимальную сумму. Напомним, что замена стекла у iPhone X стоит как полтора смартфона OnePlus 5Т.

Анонс смартфона OnePlus 6 ожидается в мае или в июне этого года, и он окажется всего на 50 долларов дороже текущего флагмана компании, но при этом получит новый процессор Qualcomm 845 и 256 Гб постоянной памяти. Ожидается прирост мегапикселей во всех трех камерах смартфона, а экран сохранит разрешение Full HD+, но при этом получит новое соотношение сторон 19:9 и диагональ 6,3 дюйма. В целом OnePlus 6 окажется как минимум на 35% дешевле основных конкурентов, и при этом он сумеет сохранить разъем для наушников.

Максим Мишенев, MobileDevice


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