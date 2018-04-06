Основатель Xiaomi подтвердил наэкранный дактилоскоп в Mi 7

До анонса флагманского смартфона Xiaomi Mi 7, который попросту уничтожит Samsung S9 и S9+, остается все меньше времени, и сегодня сам Лэй Цзюнь решил отреагировать на несколько слухов о нем.

Mi 7

В частности, основатель Xiaomi подтвердил, что Mi 7 обязательно получит сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран. На текущий момент наэкранный дактилоскоп есть только лишь в одном смартфоне – Vivo X20 Plus, и работает он далеко не так идеально, как того хотелось бы. В этом аппарате сканер срабатывает 7 раз из 10 и работает медленнее традиционных сенсоров. Кроме того, если на дисплей нанесено защитное стекло или даже пленка, датчик вообще не будет срабатывать.

По всей видимости, в Xiaomi Mi 7 будет использоваться другая технология распознавания, вероятно, ультразвуковая, но пока что никто не берется подтвердить это. Сам флагманский смартфон поступит в продажу уже этой весной по цене в районе 475 долларов США за базовую модель, и это вдвое дешевле Samsung S9, который станет его основным конкурентом. В Xiaomi Mi 7 ожидается наличие 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, процессора Qualcomm 845 и экрана на 5,65 дюйма, правда, с пресловутой монобровью. Также ожидается Mi 7 Plus с 8 Гб RAM и увеличенной диагональю экрана.

Максим Мишенев, MobileDevice


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