«Укрпошта» анонсировала мобильные приложения для iOS и Android. Пока что в бете
«Укрпошта» анонсировала приложения для iOS и Android. Об этом
В приложениях можно оформлять, отслеживать и рассчитывать стоимость посылки, искать отделения, вызывать курьера, а также делать переводы между картами и с карты на отделение. Разработкой клиентов занимается компания D2.
Чтобы скачать приложение, нужно оставить заявку на
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06.04.2018 22:14