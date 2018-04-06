«Укрпошта» анонсировала мобильные приложения для iOS и Android. Пока что в бете

«Укрпошта» анонсировала приложения для iOS и Android. Об этом сообщается на сайте компании. Пока что они находятся в закрытой beta-версии, получить к ним доступ можно после отправки своей почты. По данным редакции, публичные версии будут готовы в ближайшее время. , пишут AIN.UA

В приложениях можно оформлять, отслеживать и рассчитывать стоимость посылки, искать отделения, вызывать курьера, а также делать переводы между картами и с карты на отделение. Разработкой клиентов занимается компания D2.