«Укрпошта» анонсировала мобильные приложения для iOS и Android. Пока что в бете

«Укрпошта» анонсировала приложения для iOS и Android. Об этом сообщается на сайте компании. Пока что они находятся в закрытой beta-версии, получить к ним доступ можно после отправки своей почты. По данным редакции, публичные версии будут готовы в ближайшее время. , пишут AIN.UA

«Укрпошта» анонсировала мобильные приложения для iOS и Android. Пока что в бете

В приложениях можно оформлять, отслеживать и рассчитывать стоимость посылки, искать отделения, вызывать курьера, а также делать переводы между картами и с карты на отделение. Разработкой клиентов занимается компания D2.

Чтобы скачать приложение, нужно оставить заявку на официальном сайте.


Дмитрий Демченко, AIN


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