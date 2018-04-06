Samsung допустила утечку информации о Galaxy A6 и A6+

В сеть попала полуофициальная информация о пока не анонсированных смартфонах Galaxy A6 и A6+ от компании Samsung. Она содержит в себе результаты тестирования в бенчмарке Geekbench и заодно краткий список характеристик обоих гаджетов.

Galaxy A6 и A6+

Согласно этим данным, младший Samsung Galaxy A6 снабжен экраном Full HD+ с диагональю 5,6 дюйма, процессором Samsung 7870 на восьми ядрах и 32 Гб ROM вместе с 3 Гб оперативной памяти. В более крупном Galaxy A6+ стоят те же 32 Гб встроенной памяти, но RAM здесь уже 4 гигабайта, а процессор заменен на известный Qualcomm 625, до сих пор вполне себе актуальный. При сохранении разрешения Full HD+ диагональ экрана смартфона увеличили до 6 дюймов.

В обоих случаях это матрица Super AMOLED с соотношением сторон 18,5:9, которое Samsung использует в большинстве современных смартфонов. Прибытие Galaxy A6 и A6+ ожидается весной или летом этого года в комплекте с модулем LTE, двумя слотами под SIM-карты и прошивкой на базе Android 8 или даже 8.1 Oreo. Цены смартфонов пока не сообщаются, а их основными конкурентами на рынке станут априори более доступные Redmi 5 и Redmi 5 Plus от Xiaomi, поступившие в продажу ранее в этом году.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Абонентам «Киевстар», которые используют больше 6 ГБ в сутки, порежут скорость
Смартфоны Moto G6, G6 Plus и G6 Play полностью рассекречены до анонсаСмартфоны Moto G6, G6 Plus и G6 Play полностью рассекречены до анонса
Samsung работает над новым носимым устройством с очень большим дисплеемSamsung работает над новым носимым устройством с очень большим дисплеем
Украинские операторы объяснили, как проверить телефон на подключение к 4GУкраинские операторы объяснили, как проверить телефон на подключение к 4G
Google готовит смартфон Pixel среднего уровняGoogle готовит смартфон Pixel среднего уровня
Блок рекламы


Похожие новости
Mophie pad предлагает быструю беспроводную зарядку для телефонов Apple и SamsungMophie pad предлагает быструю беспроводную зарядку для телефонов Apple и Samsung
Прекращена поддержка смартфонов Galaxy S6 и S6 edgeПрекращена поддержка смартфонов Galaxy S6 и S6 edge
Samsung работает над новым носимым устройством с очень большим дисплеемSamsung работает над новым носимым устройством с очень большим дисплеем
Умные часы Samsung Gear S4 могут выйти до конца годаУмные часы Samsung Gear S4 могут выйти до конца года
Аккумулятор Samsung Galaxy Note 9 может получить повышенную емкостьАккумулятор Samsung Galaxy Note 9 может получить повышенную емкость
Samsung Galaxy Note 9 прошел тестирование в GeekbenchSamsung Galaxy Note 9 прошел тестирование в Geekbench
Складной смартфон Samsung Galaxy X в ближайшем будущем не выйдетСкладной смартфон Samsung Galaxy X в ближайшем будущем не выйдет
Huawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагманаHuawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагмана
Samsung Galaxy Note 9 дебютирует в начале августаSamsung Galaxy Note 9 дебютирует в начале августа
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2
Последние новости
Подгружаем последние новости