Samsung допустила утечку информации о Galaxy A6 и A6+

В сеть попала полуофициальная информация о пока не анонсированных смартфонах Galaxy A6 и A6+ от компании Samsung. Она содержит в себе результаты тестирования в бенчмарке Geekbench и заодно краткий список характеристик обоих гаджетов.



Согласно этим данным, младший Samsung Galaxy A6 снабжен экраном Full HD+ с диагональю 5,6 дюйма, процессором Samsung 7870 на восьми ядрах и 32 Гб ROM вместе с 3 Гб оперативной памяти. В более крупном Galaxy A6+ стоят те же 32 Гб встроенной памяти, но RAM здесь уже 4 гигабайта, а процессор заменен на известный Qualcomm 625, до сих пор вполне себе актуальный. При сохранении разрешения Full HD+ диагональ экрана смартфона увеличили до 6 дюймов.



В обоих случаях это матрица Super AMOLED с соотношением сторон 18,5:9, которое Samsung использует в большинстве современных смартфонов. Прибытие Galaxy A6 и A6+ ожидается весной или летом этого года в комплекте с модулем LTE , двумя слотами под SIM-карты и прошивкой на базе Android 8 или даже 8.1 Oreo. Цены смартфонов пока не сообщаются, а их основными конкурентами на рынке станут априори более доступные Redmi 5 и Redmi 5 Plus от Xiaomi, поступившие в продажу ранее в этом году.