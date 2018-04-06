«Киевстар» запустил 4G в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и других городах

В конце марта «Vodafone Украина» и lifecell анонсировали запуск нового поколения связи. В начале апреля о работе сети 4G заявил и оператор связи «Киевстар». Это — связь в диапазоне 2600 МГц, связь в основном диапазоне — 1800 МГц мобильные операторы смогут запускать только с июля этого года. Максимальная теоретическая скорость в диапазоне 2600 МГЦ, как сообщают в компании, может составлять до 300 Мбит/с, однако в реальности, при загруженных базовых станциях скорости будут на порядок меньше. , пишут AIN.UA

«В 20 населенных пунктах было установлено более 500 дополнительных базовых станций для
работы в диапазоне 2600 МГц. Места для их установки были выбраны, исходя из степени
загруженности 3G сети. Поскольку частоты диапазона 2600 МГц имеют небольшой радиус действия, покрытие будет не сплошным«, — сообщают в компании.

Связь нового поколения заработала в таких городах, как Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляниця, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини. Полную карту покрытия можно посмотреть на сайте оператора.

Первые сообщения от абонентов о том, что сеть работает, начали поступать еще с 13:00 сегодняшнего дня, однако официально компания объявила о запуске сети только к вечеру 6 апреля.

Ничоси … 4G заработал ??? #Киевстар #всёлетает pic.twitter.com/idqB2QGJ2z

— GVT (@its_gvt) 6 апреля 2018 г.

Чтобы проверить, поддерживает ли ваш смартфон этот стандарт, а также — будет ли с ним работать SIM-карта, для сети «Киевстар» нужно набрать *245*5# и *245*4# соответственно.


Ольга Карпенко, AIN


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