Mophie pad предлагает быструю беспроводную зарядку для телефонов Apple и Samsung. Платформа может создать некую гармонию с новым зарядным устройством Charge Stream Pad Qi.

Как рассказал источник, совместимая «шайба» обеспечивает максимальную скорость беспроводной зарядки для телефонов Apple и Samsung, превышая 7,5 Вт для iPhone X 8 и 10 Вт для многих моделей Galaxy.

Оригинальная iPhone-ориентированная платформа Mophie остановилась на 7,5 Вт независимо от устройства, которое вы использовали. Поэтому она не была особенно универсальной.

Новая версия также использует стандартное соединение USB с микро-USB вместо специального разъема, что должно быть полезно, если поврежден шнур.

Пакет Charge Stream стоит шестьдесят долларов США . Это значительно больше, чем вы платите за зарядные устройства, которые обеспечивают быструю зарядку устройства Samsung (например, Anker стоит двадцать шесть долларов США).

Но это цена за обещание поддержки нескольких поставщиков и более широкую доступность.