Mophie pad предлагает быструю беспроводную зарядку для телефонов Apple и Samsung
Mophie pad предлагает быструю беспроводную зарядку для телефонов Apple и Samsung. Платформа может создать некую гармонию с новым зарядным устройством Charge Stream Pad Qi.
Как рассказал источник, совместимая «шайба» обеспечивает максимальную скорость беспроводной зарядки для телефонов Apple и Samsung, превышая 7,5 Вт для iPhone X 8 и 10 Вт для многих моделей Galaxy.
Оригинальная iPhone-ориентированная платформа Mophie остановилась на 7,5 Вт независимо от устройства, которое вы использовали. Поэтому она не была особенно универсальной.
Новая версия также использует стандартное соединение USB с микро-USB вместо специального разъема, что должно быть полезно, если поврежден шнур.
Пакет Charge Stream стоит шестьдесят долларов США. Это значительно больше, чем вы платите за зарядные устройства, которые обеспечивают быструю зарядку устройства Samsung (например, Anker стоит двадцать шесть долларов США).
Но это цена за обещание поддержки нескольких поставщиков и более широкую доступность.
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06.04.2018 08:18