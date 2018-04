Какие смартфоны поддерживают быстрые обновления Android?

Разработчики портала XDA представили список смартфонов, поддерживающих Project Treble, инициативу Google по упрощению апдейта мобильных устройств под управлением Android.

Суть проекта заключена в отделении низкоуровневого кода от графического интерфейса, благодаря чему производители смогут обновлять версию ОС независимо от фирменной оболочки.

Project Treble позволит производителям выпускать обновления Android для своих устройств более быстро. Также это значительно упрощает процесс создания и установки кастомных прошивок.

На сегодня список устройств, поддерживающих Project Treble, выглядит так:

Google: Pixel; Pixel XL; Pixel 2; Pixel 2 XL.

Huawei/Honor: Huawei Mate 9; Huawei Mate 9 Pro; Huawei Mate 10 Lite; Huawei Nova 2; Honor 7X; Honor 8 Pro; Honor 9; Honor 9i; Huawei P10; Huawei P10 Lite; Huawei P10 Plus; Huawei P20; Huawei P20 Pro.

Другие производители: ASUS Zenfone 4; Essential Phone; Razer Phone; Sharp Aquos S2; Xiaomi Redmi Note 5 Pro; Xiaomi Mi Mix 2S; Samsung Galaxy S9/S9+; Sony Xperia XZ1.

Устройства, получившие неофициальную поддержку Project Treble: Lenovo ZUK Z2 Plus; Lenovo ZUK Z2 Pro; Xiaomi Redmi Note 4; Xiaomi Mi5; Xiaomi Mi5S; Xiaomi Mi5S Plus; Xiaomi Mi6; Xiaomi Redmi 3S/3X; Xiaomi Redmi Note 5/Redmi 5 Plus.