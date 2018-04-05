CEO Xiaomi подтвердил экранный сканер отпечатков в Xiaomi Mi7

Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь в беседе с пользователями в китайской социальной сети Weibo подтвердил, что грядущий флагман Mi7 получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Xiaomi Mi 7

Первой компанией, которая снабдила смартфон дактилоскопическим сканером, интегрированным в дисплей, стала Vivo со своим смартфоном Vivo X20 UD.

Таким образом, встроенный в экран Mi7 сканер отпечатков пальцев будет использоваться для разблокировки смартфона. Напомним, Xiaomi Mi7 получит безрамочный OLED-дисплей с вырезом в верхней части экрана.

Xiaomi Mi 7
Xiaomi Mi 7

Производительность устройства будет обеспечивать процессор Snapdragon 845. Помимо этого, грядущая новинка будет обладать двойной основной камерой с модулями по 16 Мп, аккумулятором емкостью 3400 мАч, поддержкой технологии искусственного интеллекта и технологии беспроводной зарядки.

Ожидается, что презентация Xiaomi Mi7 состоится в июне нынешнего года.


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