CEO Xiaomi подтвердил экранный сканер отпечатков в Xiaomi Mi7

Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь в беседе с пользователями в китайской социальной сети Weibo подтвердил, что грядущий флагман Mi7 получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Первой компанией, которая снабдила смартфон дактилоскопическим сканером, интегрированным в дисплей, стала Vivo со своим смартфоном Vivo X20 UD.

Таким образом, встроенный в экран Mi7 сканер отпечатков пальцев будет использоваться для разблокировки смартфона. Напомним, Xiaomi Mi7 получит безрамочный OLED-дисплей с вырезом в верхней части экрана.

Производительность устройства будет обеспечивать процессор Snapdragon 845. Помимо этого, грядущая новинка будет обладать двойной основной камерой с модулями по 16 Мп, аккумулятором емкостью 3400 мАч, поддержкой технологии искусственного интеллекта и технологии беспроводной зарядки.

Ожидается, что презентация Xiaomi Mi7 состоится в июне нынешнего года.