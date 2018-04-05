Panasonic выпустила доступный полноэкранный смартфон Eluga Ray
Компания Panasonic провела показ своего нового смартфона Eluga Ray, позиционируемого в качестве доступного средства связи с экраном 18:9. Презентация состоялась в Индии, однако гаджет ориентирован на международный рынок, и его совершенно точно можно будет выписать из Китая.
На момент релиза новый Panasonic Eluga Ray будет стоить всего лишь в районе 8000 рублей по нынешнему курсу, и за эти деньги в нем будет 3 гигабайта ОЗУ, 32 Гб ROM, поддержка microSD до 128 Гб, экран HD+ под стеклом 2,5D с диагональю 5,7 дюйма и процессор от MediaTek на 4 ядра с частотой 1,3 ГГц. В Panasonic Eluga Ray встроены фотокамеры 8 Мп спереди и 13 Мп сзади с автофокусом и вспышкой.
]Помимо этого, в наличии фирменный ассистент Arbo, сканер отпечатков пальцев, батарея 3250 мАч (без быстрой зарядки) и прошивка Android 7 от Google. Panasonic Eluga Ray поддерживает сети LTE всех диапазонов и доступен в черном, синем и золотом цветах корпуса на выбор. Список характеристик смартфона дополнен FM-тюнером, ресивером GPS и стандартными модулями связи – Bluetooth 4.1 и WI-FI 802.11n. Релиз смартфона в Китае состоится до конца апреля этого года, а дата его выхода в других странах не сообщается.
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05.04.2018 15:37