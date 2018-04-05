У смартфона Honor 10 появилась дата анонса

Компания Huawei на прошлой неделе анонсировала новые флагманские смартфоны Р20 и теперь нацелилась на линейку Honor. Новый ее топовый представитель под названием Honor 10 увидит свет даже раньше, чем можно было предположить – в следующем месяце.

Honor 10

По официальным данным, презентация смартфона Honor 10 состоится 15 мая этого года, и на этот раз, несмотря на принадлежность к серии Honor, аппарат получит действительно флагманскую начинку. Речь идет в первую очередь о процессоре Kirin 970, в котором есть восемь производительных ядер и искусственный интеллект для улучшения качества снимков, а также о безрамочном экране с диагональю не меньше 6 дюймов и разрешением не ниже Full HD+, причем его соотношение сторон может составить уже не 18:9, как было модно в 2017 году, а 19:9, что хорошо отразится на восприятии контента.

Прочие спецификации Honor 10 пока не раскрываются, однако можно сделать ставку на стеклянный корпус, 128 Гб постоянной памяти, беспроводную и ускоренную зарядку батареи и прошивку EMUI 8.1 поверх ОС Android 8.1 Oreo. При таком раскладе новый Honor 10 может оказаться значительно дороже всех своих ближайших конкурентов.

Максим Мишенев, MobileDevice


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