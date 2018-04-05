Huawei открыл собственный магазин приложений AppGallery

Китайский производитель смартфонов Huawei сообщил о запуске собственного магазина приложений AppGallery, разработка которого держалась в секрете. Он уже предустановлен во все флагманы серии Р20, да для остальных мобильников он тоже уже доступен в виде отдельного приложения. Huawei AppGallery запущен по всему миру, без каких-либо ограничений.



Интерфейс проекта скопирован с Apple App Store, что видно сразу, а сам магазин требует наличия профиля Huawei ID. По факту, это аналог магазина Galaxy Apps от Samsung, который совершенно не пользуется спросом при наличии Google Play, и Huawei AppGallery наверняка ждет та же судьба. Другими словами, проприетарный магазин приложений едва ли окажется востребованным, разве что из него можно будет скачать утилиту, заточенную под конкретный смартфон китайской марки, но не более.



Релиз Huawei AppGallery на ранее выпущенных смартфонах этого бренда ожидается до конца текущего квартала, а в новых моделях, которые выйдут в этом и следующих годах, он будет стоять по умолчанию. Отметим, что пользоваться Huawei AppGallery можно только при наличии устройства от самой Huawei – продукция других брендов по вполне логичным причинам не поддерживается.