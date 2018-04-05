Huawei открыл собственный магазин приложений AppGallery

Китайский производитель смартфонов Huawei сообщил о запуске собственного магазина приложений AppGallery, разработка которого держалась в секрете. Он уже предустановлен во все флагманы серии Р20, да для остальных мобильников он тоже уже доступен в виде отдельного приложения. Huawei AppGallery запущен по всему миру, без каких-либо ограничений.

AppGallery

Интерфейс проекта скопирован с Apple App Store, что видно сразу, а сам магазин требует наличия профиля Huawei ID. По факту, это аналог магазина Galaxy Apps от Samsung, который совершенно не пользуется спросом при наличии Google Play, и Huawei AppGallery наверняка ждет та же судьба. Другими словами, проприетарный магазин приложений едва ли окажется востребованным, разве что из него можно будет скачать утилиту, заточенную под конкретный смартфон китайской марки, но не более.

Релиз Huawei AppGallery на ранее выпущенных смартфонах этого бренда ожидается до конца текущего квартала, а в новых моделях, которые выйдут в этом и следующих годах, он будет стоять по умолчанию. Отметим, что пользоваться Huawei AppGallery можно только при наличии устройства от самой Huawei – продукция других брендов по вполне логичным причинам не поддерживается.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
В 20 городах Украины запустили 4G-связьВ 20 городах Украины запустили 4G-связь
Абонентам «Киевстар», которые используют больше 6 ГБ в сутки, порежут скорость
Huawei открывает в Украине первый магазин, начинает продажи смартфона P20 lite
Apple представила новую функцию передачи данныхApple представила новую функцию передачи данных
Vodafone запустил 4G в УкраинеVodafone запустил 4G в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Анонс смартфона Huawei Honor 7A: множество функций всего за $125Анонс смартфона Huawei Honor 7A: множество функций всего за $125
Huawei Honor 7A – безрамочный смартфон за $100Huawei Honor 7A – безрамочный смартфон за $100
Huawei открывает в Украине первый магазин, начинает продажи смартфона P20 lite
Представлены смартфоны Huawei Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8EПредставлены смартфоны Huawei Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8E
Наушники Huawei FreeBuds созданы для уничтожения Apple AirPodsНаушники Huawei FreeBuds созданы для уничтожения Apple AirPods
Huawei выпустила новые флагманы P20 и P20 Pro. У старшей модели четыре камерыHuawei выпустила новые флагманы P20 и P20 Pro. У старшей модели четыре камеры
Huawei официально представила смартфоны Huawei P20 и P20 ProHuawei официально представила смартфоны Huawei P20 и P20 Pro
Смартфон Huawei MateRS Porsche Design все же получит рекордный объем памятиСмартфон Huawei MateRS Porsche Design все же получит рекордный объем памяти
Смартфон Huawei P20 рассекречен на 100%Смартфон Huawei P20 рассекречен на 100%
Huawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагманаHuawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагмана
Последние новости
Подгружаем последние новости