Apple готовит iPhone с бесконтактным управлением

Новый отчет Bloomberg содержит информацию о двух серьезных нововведениях Apple в грядущих iPhone, которые будут реализованы через несколько лет.

iPhone X

В частности, в отчете говорится о тестировании дисплея, который способен распознавать жесты без необходимости прикосновения к нему путем распознавания расположения и расстояние пальцев от смартфона.

Стоит заметить, что Samsung и прочие производители уже задействуют датчики движения для распознавания безконтактных жестов. Тогда как Apple намерена создать технологию для анализа положения рук на базе Face ID.

Также Apple работает над iPhone с изогнутым внутрь дисплеем. Таким образом, середина экрана будет ниже верхней и нижней частей, что согласно описанию схоже с LG Flex.

Помимо этого, отчет подтверждает слухи о грядущей линейке iPhone 2018 года, состоящей из 6,5-дюймового iPhone X Plus, нового 5,8-дюймового iPhone с OLED-дисплеем и 6.1-дюймового iPhone с LCD-дисплеем.


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