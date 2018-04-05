В OnePlus 6 можно будет отключать экранный «вырез»

Как известно, грядущий флагманский смартфон OnePlus 6 получит вырез в верхней части экрана в стиле iPhone X. Это официально подтвердил и генеральный директор китайской компании, призывая в своем Twitter-аккаунте учиться любить вырез.

Позже Пит Лау удалил этот твит. Теперь же он заявляет, что «козырек» на новом флагмане можно будет выключать по желанию.

Генеральный директор OnePlus на форуме компании написал:

«Я по-прежнему считаю, что необходимо использовать весь потенциал дисплея, но мы хотели бы дать каждому возможность выбирать. Эта функция позволит сделать строку уведомлений и состояния полностью черной. Функция будет добавлена в новом обновлении программного обеспечения, выпущенном после запуска OnePlus 6.»

Убрать столь ненавистный вырез китайского производителя побудили требования многих пользователей, которые хотят видеть на своем смартфоне традиционный экран. Остальные же смогут использовать экран в стиле iPhone X.

Также Пит Ло в заметке на форуме OnePlus подтвердил некоторые характеристики готовящегося к выпуску флагманского смартфона компании. Так, он отметил, что в основу смартфона ляжет «лучшее железо» – топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Ранее сообщалось о 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Вполне возможно, смартфон выйдет в обеих вариациях.

Официальный анонс OnePlus 6, вероятно, состоится в самое ближайшее время, так как производитель уже прекратил выпуск актуального флагмана OnePlus 5T.