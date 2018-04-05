Google Voice открывает тестирование VoIP-вызовов

Google Voice уже давно полезен для приема телефонных звонков независимо от используемого устройства. Это предполагает, что вы хотите использовать обычный вызов, если путешествуете и обращаете внимание на роуминг.

Компания Google начала привлекать пользователей к бета-тестированию для опции вызова только для данных. Зарегистрированный пользователь вскоре сможет использовать сотовые данные или Wi-Fi для звонков с Voice на Android или в Интернете (iOS), независимо от того, использует ли он телефон.

Но есть одно предостережение. Бета-функция не может использовать входящие вызовы или параметры передачи при включении данных.

Отсутствуют ключевые функции аудио Bluetooth (включая управление кнопками для ответа или зависания), устройства с голосовым IP-телефоном Obihai также работать не будут.

Это тест покажет основные ошибки и ожидания того, что вы предоставите обратную связь.

Тем не менее бета-версию стоить попробовать, если использование Voice в обычной телефонной сети часто создает неприятности.