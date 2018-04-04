Абонентам «Киевстар», которые используют больше 6 ГБ в сутки, порежут скорость
Компания «Киевстар»
В компании указывают, что порядка 0,5% ее абонентов (т.е. около 132 000 пользователей, при абонбазе в 26,5 млн) регулярно используют большие объемы мобильного интернета — более 100 000 МБ ежемесячно. Решение, как объясняют в «Киевстар» продиктовано тем, что такие абоненты сильно перегружают сеть и замедляют скорость интернета для остальных.
Как отмечают в компании, 6000 МБ трафика хватит на 7 часов просмотра видео или на 82 часа прослушивания музыки в хорошем качестве.
Также, с 11 апреля компания меняет условия некоторых тарифных планов препейд-абонентов, изменения коснутся «Безлим Разговоры», «Безлим Соцсети», «Безлим Видео»,«Максимальный Безлим» и некоторых других — детали есть
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04.04.2018 17:23