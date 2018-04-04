Абонентам «Киевстар», которые используют больше 6 ГБ в сутки, порежут скорость

Компания «Киевстар» объявила об изменении условий предоставления интернет-доступа. Те абоненты, которые использовали в течение суток более 6000 МБ мобильного интернета, столкнутся со снижением скорости. До конца дня передача данных будет идти на скорости до 1,8 Мбит/c (независимо от стандарта связи или формы обслуживания). Это условие начнет действовать с 11 апреля этого года. , пишут AIN.UA

В компании указывают, что порядка 0,5% ее абонентов (т.е. около 132 000 пользователей, при абонбазе в 26,5 млн) регулярно используют большие объемы мобильного интернета — более 100 000 МБ ежемесячно. Решение, как объясняют в «Киевстар» продиктовано тем, что такие абоненты сильно перегружают сеть и замедляют скорость интернета для остальных.

Как отмечают в компании, 6000 МБ трафика хватит на 7 часов просмотра видео или на 82 часа прослушивания музыки в хорошем качестве.