Zenith: мировые расходы на мобильную рекламу достигнут $180 млрд к 2020 году

Темпы роста интернет-рекламы снижаются, но этот сегмент остаётся самым быстрорастущим в рекламной индустрии. Об этом говорится в новом прогнозе аналитической компании Zenith.

В период с 2017 по 2020 гг. мировые расходы на онлайн-рекламу будут расти в среднем на 10% в год. К 2020 году на этот сегмент будет приходиться 44,6% глобальных расходов на рекламу.

Самой быстрорастущей подкатегорией в этом сегменте является медийная реклама. Она будет расти в среднем на 13% в год. Основными драйверами роста цифровой рекламы в настоящее время являются онлайн-видео и социальные медиа. Расходы на них будут расти в среднем на 17% в год.

Поисковая реклама и доски объявлений на сегодняшний день являются наиболее отстающими категориями. Поиск растёт на 8% в год, доски объявлений – на 7%.

Что касается распределения и роста рекламных расходов по устройствам, то здесь неоспоримым лидером является мобильный сегмент.

По оценкам Zenith, в 2017 году расходы на мобильную рекламу возросли на 38%. Каждый год в период с 2017 и 2020 гг. они будут расти в среднем на 19%. Основными драйверами роста выступают стремительное распространение мобильных устройств и улучшение пользовательского опыта.

При этом расходы на десктопную рекламу будут снижаться в среднем на 1% в год.

К 2020 году мировые расходы на мобильную рекламу вырастут до $180 млрд, почти в два раза превысив траты на десктопы ($94 млрд). В 2020 году на мобильный сегмент будет приходиться 65,6% от всех расходов на интернет-рекламу и 29,3% от расходов на рекламу в целом – больше, чем на традиционную рекламу и телевидение вместе взятые.

В Zenith отмечают, что на сегодняшний день mobile является основным драйвером роста общего мирового рекламного рынка.

Что касается самых крупных рекламных рынков, то в период с 2017 по 2020 гг. расстановка сил будет оставаться практически неизменной. В рейтинге ожидается лишь два изменения: Австралия обойдёт Францию и займёт 8-е место, а Индонезия сместит Канаду с 10-й позиции.

Полная версия отчёта Zenith доступна по ссылке.


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