Производитель чехлов раскрыл дизайн HTC U12+ с четырьмя камерами

Производитель чехлов опубликовал на Yahoo!Taiwan рендеры грядущего смартфона HTC U12+, которые подтверждают безрамочный дизайн с двойной основной и фронтальной камерами и сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне.

HTC U12 Plus

Напомним, флагманский смартфон HTC U12+ под кодовым названием Imagine получит 5,99-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440?2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также двойную 8-Мп фронтальную камеру и двойную основную на 16 и 12 Мп. Аппаратной платформой выступит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ. Аккумулятор имеет ёмкость 3420 мАч.

HTC U12+
HTC U12+
HTC U12+

Также смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне, функцией разблокировки по лицу, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, ОС Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой Sense 10 и интерфейсом с сенсорной кромкой Edge Sense 2.0, а также двумя слотами для SIM-карт.

Выпуск HTC U12+ был перенесен с конца апреля на май 2018 года.


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