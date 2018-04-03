Instagram «убила» приложение для Apple Watch

С выпуском последнего обновления Instagram версии 39.0 на iOS , выпущенной 2 апреля, приложение больше не будет доступно для смарт-часов Apple Watch. Пользоваться Instagram смогут только пользователи с iPhone, iPad или Mac.

Согласно официальному списку изменений обновление приносит «общие исправления ошибок и улучшение производительности», но при этом компания решила умолчать, что апдейт удаляет приложение для Apple Watch.

Как заявил представитель Instagram журналистам французского ресурса iPhoneAddict, приложение для Apple Watch использовало watchOS 1 SDK, который объявлен устаревшим с 1 апреля 2018 года. Компания банально не захотела обновлять своё приложение.