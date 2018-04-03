Meizu 15 и 15 Plus: новые фото и все характеристики

В китайской социальной сети Weibo появились живые фотографии готовящихся к выпуску смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Plus. Обе новинки обладают металлическим корпусом, AMOLED-дисплеями с соотношением сторон 16:9 и круглой клавишей Home на нижней тонкой рамке.

Meizu 15 Plus

Meizu 15 Plus получил 5,95-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560?1440 пикселей), процессор Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную камеру 12+20 Мп и 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Емкость аккумулятора составит 3430 мАч. Размеры смартфона: высота – 153,8 миллиметра, ширина – 78,25 миллиметра, толщина – 7,25 миллиметра.

Meizu 15 и Meizu 15 Plus

Судя по изображениям, у смартфона двойная основная камера размещена вертикально, по центру верхней части задней панели.

Meizu 15 и Meizu 15 Plus
Meizu 15 и Meizu 15 Plus

Базовую модель Meizu 15 оснастят 5,46-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920?1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятором на 2940 мАч. Объем памяти будет тот же, что и у старшей модели. Размеры аппарата: высота – 143 миллиметра, ширина – 72 миллиметра, толщина – 7,25 миллиметра.

Официальный дебют Meizu 15 и Meizu 15 Plus состоится уже в этом месяце, и будет приурочен к празднованию 15-летия со дня основания компании.


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