Google готовит смартфон Pixel среднего уровня

Alphabet, владеющая несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc, и самой Google Inc в том числе, готовит к выпуску новый смартфон в среднем ценовом диапазоне. Прежде всего, грядущая новинка будет предназначена для Индии и других развивающихся стран.

Стоимость Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, которые дебютировали в прошлом году, составляет $649 и $849. Недорогой Pixel станет более доступным вариантом.

Вместе со среднебюджетным Google Pixel, Google выпустит новый флагман Google Pixel, ноутбук премиум-класса Pixelbook, интеллектуальные динамики Google Home и другие интеллектуальные продукты, такие как дверной звонок, камера, сигнализация, детектор дыма и Google Wi-Fi в течение года.