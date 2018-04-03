Почему «Киевстар» все еще не запустил 4G?

В конце марта «Vodafone Украина» и lifecell анонсировали запуск нового поколения связи — а их абоненты начали делиться результатами спидтестов в Facebook и Twitter. В то же время, глава «Киевстар» Петр Чернышов пообещал, что компания запустит эту связь до 10 апреля, но не уточнял, с чем связано промедление. В материале Лига.net речь идет о том, что проволочка может быть связана с решением военных. , пишут AIN.UA

Со стороны Укрчастотнадзора препятствий к развертыванию сети компанией нет, сообщает издание. По информации источника издания в одном из мобильных операторов, Генеральный штаб не разрешил оператору запускать 4G в таких крупных городах как Днепр, Одесса и Винница. Из-за этого «Киевстар» якобы пришлось быстро перепланировать сеть, одновременно ведя переговоры с Генштабом, который сильно ограничил всех операторов по скорости сети и местах размещения станций.

«Генеральный штаб действительно согласовал запуск 4G с очень серьезными ограничениями для того, чтобы это не мешало их спецпользователям. И для «Киевстар», и Vodafone, и lifecell», — подтвердил эту информацию Вадим Гулько, исполнительный директор УГЦР, которого цитирует издание.

По непроверенной информации, якобы некоторые лица в Генштабе требовали от оператора уплаты взноса на счет одной из компаний-«прокладок» — из-за отказа оператору и помешали запустить 4G в крупных городах. Однако другие собеседники издания сомневаются в том, что эта история правдива. Ни в УГЦР, ни в НКРСИ не считают, что у «Киевстар» больше проблем с разрешениями, чем у других операторов. «Это нормальный процесс согласований», — подчеркивают в НКРСИ.


Ольга Карпенко, AIN


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