"Vodafone-Украина" объявил о выпуске еврооблигаций на €90 млн

Деньги используют для приобретения лицензий LTE.

Мобильный оператор "Vodafone-Украина" объявил о выпуске трехлетних еврооблигаций на сумму 90 млн евро под 9,2% годовых.

Об этом рассказала финансовый директор ЧАО "ВФ-Украина" Наталья Шевченко агентству "Интерфакс-Украина".

"VF Ukraine объявила о завершении размещения обеспеченных еврооблигаций по закрытой подписке на сумму 90 млн евро по ставке 9,2% и с погашением в феврале 2021 года. Техническое размещение происходило через Capital Valentine B.V, частную компанию, действующую по законам Нидерландов, а облигации допущены к листингу на Франкфуртской фондовой бирже... Технически деньги в Украину переводятся в форме займа", - сообщила она.

Первый купонный платеж запланирован на 19 августа 2018 года.

Доход, полученный от размещения еврооблигаций, будет использованы в основном для приобретения лицензий LTE и частично строительства сети.

Напомним, что Vodafone стал второй украинской компанией, разместившей евробонды в последнее время. Материнская компания одного из крупнейших производителей мяса птицы агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" - MHP SE - разместила облигации на $550 млн со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году.

"Vodafone-Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в стране, по состоянию на конец 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.