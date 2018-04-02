HMD перевыпустит телефон Nokia 2010

После выхода обновлённых версий Nokia 3310 и 8110, компания HMD Global готовит к выпуску ещё одну популярную модель мобильного телефона Nokia.

Nokia 2010

Согласно данным Android Authority, следующим обновленным аппаратом финского производителя станет телефон Nokia 2010, который был представлен еще в 1994 году. Выпуск новинки будет приурочен к 25-летию выхода оригинальной модели.

Обновлённый Nokia 2010 выйдет под названием Nokia A10, и будет работать под управлением той же ОС, что и Nokia 3310 (2017), и 8110 (2018). Также новинка будет поддерживать такие приложения как WhatsApp и Facebook. Согласно слухам, Nokia A10 будет доступен в нескольких цветах, включая красный, желтый и черный.


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