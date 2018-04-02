Еще больше камер: в Nokia 9 встроят три основных матрицы

Не успела компания Huawei представить свой флагманский смартфон P20 Plus с уникальной тройной камерой на тыльной панели, как этот функционал стали копировать другие производители. Совсем скоро мир познакомится с новым топовым аппаратом Nokia 9, в распоряжении которого тоже окажется сэт из трех мощных матриц с отменной оптикой от Carl Zeiss.



Пока не анонсированный Nokia 9 сможет делать аж 41-мегапиксельные фотографии, да еще с 4-кратным оптическим зумом, оптической же стабилизацией картинки и поддержкой портретного режима с размытием фона. Если верить слухам, три камеры в Nokia 9 объединены в один модуль, обрамленный тонкой полоской из настоящего золота 750-й пробы, что определенно сыграет свою роль в росте итоговой стоимости мобильника.



Nokia 9 придет на смену таким мощным камерофонам, как Nokia 808 и Nokia 1020, которые в свое время опережали по качеству снимков многие беззеркалки, и выйдет он, предположительно, в третьем квартале текущего года в комплекте с тыльной панелью из керамики. Характеристики смартфона топовые: 8 Гб RAM, до 256 Гб ROM, процессор Qualcomm 845 на 8 ядер, батарея 3900 мАч, порт USB-C 3.0 и ОС Android 8.1 Oreo, отображаемая на экране Quad HD AMOLED с диагональю 6 дюймов. Стоимость Nokia 9 не сообщается.