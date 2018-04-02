Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi MI 6X

В сети найдены спецификации смартфона Xiaomi MI 6X, пока еще не представленного официально. Судя по всему, на приложенном фото запечатлен торец его упаковки, где и перечислена вся его начинка, и сразу же возникают вопросы к аппаратной платформе.



Несмотря на то, что на дворе 2018 год, смартфон Xiaomi MI 6X построят на CPU Qualcomm 626, хотя в этой серии есть намного более современные процессоры. Почему выбор пал именно на этот чип, остается загадкой – вероятно, Xiaomi намерена снизить цену до минимума, чтобы устроить очередную революцию на рынке.



Грядущему Xiaomi MI 6X достанутся 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, фронтальная камера на 20 Мп и основная 20+8 Мп, экран с тонкими рамками и разрешением Full HD+ при диагонали 6 дюймов и прошивка MIUI 9.5 поверх операционной системы Android 8 Oreo. К слову, Xiaomi MI 6X выйдет и без MIUI, то есть на чистом Андроиде, и называться он будет Mi A2. Релиз всех версий смартфона имеет все шансы состояться до конца этой весны, вот только успешными она вряд ли будут, поскольку Xiaomi Redmi Note 5, менее пафосный аппарат, при более низкой цене работает на более мощном процессоре Qualcomm 636.