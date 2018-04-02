Xiaomi Mi A2: все характеристики смартфона на «чистом» Android

Первым смартфоном компании Xiaomi на «чистом» Android стал Xiaomi Mi A1, выпущенный в 2017 году. Теперь китайский производитель готовит к выпуску ещё один аппарат на нативной версии Android под названием Xiaomi Mi A2.

Xiaomi Mi A1

Согласно появившейся информации в сети, Xiaomi Mi A2 получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (2160?1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Аппаратной основой устройства станет процессор Snapdragon 626 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составит 64 ГБ.

Помимо этого, грядущая новинка будет обладать двойной основной камерой с модулями на 20 Мп нас диафрагмой f/2.0 и на 8 Мп с диафрагмой f/1.8 и светодиодной вспышкой. Ожидается, что камера будет получит автофокусировку обнаружения фазы (PDAF), а также оптический стабилизатор изображения (OIS). Разрешение фронтальной камеры составит 20 Мп (с диафрагмой f/2.0).

Xiaomi Mi A2

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi A2 достигнет 2910 мАч. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.1 Oreo (Android One). Габариты девайса: 158,88?75,54?7,3 мм. Внешне новинка будет напоминать Xiaomi Redmi Note 5 Pro.

Предположительно, официальный дебют Xiaomi Mi A2 состоится в июле нынешнего года.


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