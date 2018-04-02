Huawei Honor 7A – безрамочный смартфон за $100

сегодня в Китае компания Huawei анонсировала новый безрамочный смартфон Honor 7A. Главной особенностью новинки стала двойная основная камера и функция распознавания лиц пользователей.

Huawei Honor 7A оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720?1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Производительность смартфона обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 в тандеме с 2 или 3 ГБ оперативной памяти.

Объём встроенного флеш-накопителя составляет 32 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ. Помимо этого, Honor 7A обладает двойной основной камерой с модулями 13+2 Мп и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио. Размеры аппарата составляют 152,4?73?7,8 мм, а вес – 150 граммов. Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0.