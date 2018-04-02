Украинские операторы объяснили, как проверить телефон на подключение к 4G

Украинские мобильные операторы рассказали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь четвертого поколения.

Об этом Lifecell, Vodafon и Kyivstar сообщили на сайтах и в SMS-рассылках, передают « Комментарии «.

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Для Lifecell это *455#, для Vodafon – *222#, для Kyivstar – *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки поддержки телефоном.

Напомним, 30 марта отечественные мобильные операторы запустили связь четвертого поколения в крупных городах Украины. На сегодня новый стандарт запущен в 20 городах, в частности: в Киеве , Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

Другие города тоже дождутся 4G, а выбирать их будут по простому принципу – там где высокая плотность смартфонов.

Напомним, что главное отличие 4G от 3G в скорости передачи данных, которая в четвертом поколении в разы больше. Например, если с 3G пользователь скачивал фильм более пяти часов, то 4G позволяет скачать такой же фильм за 8 минут.