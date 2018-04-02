Украинские операторы объяснили, как проверить телефон на подключение к 4G
Украинские мобильные операторы рассказали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь четвертого поколения.
Об этом Lifecell, Vodafon и Kyivstar сообщили на сайтах и в SMS-рассылках, передают «
Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.
Для Lifecell это *455#, для Vodafon – *222#, для Kyivstar – *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки поддержки телефоном.
Напомним, 30 марта отечественные мобильные операторы запустили связь четвертого поколения в крупных городах Украины. На сегодня новый стандарт запущен в 20 городах, в частности: в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.
Другие города тоже дождутся 4G, а выбирать их будут по простому принципу – там где высокая плотность смартфонов.
Напомним, что главное отличие 4G от 3G в скорости передачи данных, которая в четвертом поколении в разы больше. Например, если с 3G пользователь скачивал фильм более пяти часов, то 4G позволяет скачать такой же фильм за 8 минут.
А, наверное, единственный недостаток – это то, что не все смартфоны, которые работают с 3G, поддерживают стандарт LTE, поэтому, чтобы воспользоваться новой сетью, придется сменить мобильное устройство. Кроме того, если у вас старая SIM-карта, то ее бесплатно заменят операторы на новую, способную поддерживать 4G-стандарт.
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