Смартфоны Moto G6, G6 Plus и G6 Play полностью рассекречены до анонса
До официальной премьеры смартфонов Moto G6, G6 Plus и G6 Play от Lenovo остается совсем немного времени, и потому самое время для утечки официальной же информации в интернет, что уже стало традицией чуть ли не для всех производителей.
Сегодня смартфоны были полностью рассекречены – известны их дизайн и аппаратные спецификации, но ни то, ни другое, восторг, увы, не вызывает ввиду вторичности. Как сообщается, Moto G6 получит экран Full HD+ на 5,7 дюйма по диагонали, 3 или 4 Гб RAM, 32 или 64 Гб ROM, процессор Qualcomm 450, батарею 3000 мАч, фотокамеры 12+5 Мп сзади и 16 Мп спереди, а также модуль VoLTE и дактилоскоп на лицевой панели, на очень широкой нижней рамке экрана.
Смартфон Moto G6 Plus имеет идентичный внешний вид, но его экран при том же разрешении Full HD+ подрос до 5,9 дюйма. У него ровно те же объемы памяти, но батарея уже на 3200 мАч, есть модуль NFC и процессор Qualcomm 630. Фотокамеры полностью скопированы с Moto G6. Младшим представителем серии стал Moto G6 Play с экраном HD+ на 5,7 дюйма, процессором Qualcomm 430, 2 или 3 Гб RAM, 16 или 32 Гб ROM, фотокамерами 5 Мп спереди и 12+13 Мп сзади и сканером отпечатков пальцев на тыльной панели – спереди его место занял логотип Motorola. К плюсам данной модели можно отнести батарею 4000 мАч.
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