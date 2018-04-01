Смартфоны Moto G6, G6 Plus и G6 Play полностью рассекречены до анонса

До официальной премьеры смартфонов Moto G6, G6 Plus и G6 Play от Lenovo остается совсем немного времени, и потому самое время для утечки официальной же информации в интернет, что уже стало традицией чуть ли не для всех производителей.



Сегодня смартфоны были полностью рассекречены – известны их дизайн и аппаратные спецификации, но ни то, ни другое, восторг, увы, не вызывает ввиду вторичности. Как сообщается, Moto G6 получит экран Full HD+ на 5,7 дюйма по диагонали, 3 или 4 Гб RAM, 32 или 64 Гб ROM, процессор Qualcomm 450, батарею 3000 мАч, фотокамеры 12+5 Мп сзади и 16 Мп спереди, а также модуль VoLTE и дактилоскоп на лицевой панели, на очень широкой нижней рамке экрана.

