Xiaomi начала масштабное распространение прошивки MIUI 9.5

В начале недели компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 9.5, на тот момент доступную лишь для нескольких устройств. Теперь же стартовало ее масштабное распространение по всему миру, и это глобальное обновление, несущее в себе огромное количество нововведений, исправлений и улучшений.

MIUI 9.5

По официальным данным, прошивка MIUI 9.5 выйдет аж на 30 устройствах Xiaomi, включая давно уже не выпускаемые, и это как раз тот случай, когда производитель действительно заботится о своих пользователях и поклонниках. Апдейт выйдет даже для таких древних смартфонов, как Mi 3 и Mi 4, и не будут забыты аппараты на процессорах MediaTek: в частности, легендарный Redmi Note 4 на Helio X20 уже получил соответствующее обновление.

Отметим, что это, грубо говоря, уже второй релиз MIUI 9.5 – в начале недели вышла нестабильная ее версия под видом финального билда, и многие владельцы Mi 6 и Mi Mix 2, на которых прошивка появилась раньше всех, жаловались на мелкие проблемы. Сейчас все они устранены, и устанавливать апдейт можно безбоязненно. Возможно, это последнее обновление MIUI 9, поскольку летом этого года Xiaomi представит MIUI 10, еще более современную, оптимизированную и функциональную прошивку. Вот только количество поддерживаемых ею устройств уменьшится примерно на треть – Xiaomi больше не планирует оживлять смартфоны 5- и 6-летней давности.


Максим Мишенев, MobileDevice


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