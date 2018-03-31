Смартфон LG G7 показался на официальных рендерах

В сеть выложили новые рендеры смартфона LG G7, на данный момент не анонсированного. Как отмечается, это официальные изображения, но новый флагман показан на них в чехлах Olixar, так что сомнения в подлинности картинок пока что не развеяны.

LG G7

Если на рендерах показан актуальный дизайн LG G7, то к нему сразу есть вопросы, поскольку при наличии относительно широкой нижней рамки у него есть еще и ужасная монобровь, причем очень большая, как у десятого Айфона. Камера сзади имеет такой же дизайн, как у того же Айфона, только размещена по центру, над сканером отпечатков пальцев, и в целом смартфон не имеет ничего нового в своем облике – это своего рода помесь Samsung S9 и Apple iPhone X, не больше и не меньше.

По предварительным данным, новый LG G7 анонсируют в начале лета этого года, но, вероятно, под совершенно другим именем – LG еще с декабря 2017 вынашивает идею по переименованию своей флагманской линейки во что-то более оригинальное. К характеристикам LG G7 относятся 4 или 6 Гб оперативной памяти, очень вытянутый экран 19,5:9 с диагональю 6 дюймов и разрешением Quad HD+, процессор Qualcomm 845, фотокамера 16+16 Мп, быстрая зарядка батареи 3000 мАч, защита от воды и пыли, а также 64 или 128 Гб ROM и ОС Android 8.1 уже из коробки.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Huawei официально представила смартфоны Huawei P20 и P20 ProHuawei официально представила смартфоны Huawei P20 и P20 Pro
В 20 городах Украины запустили 4G-связьВ 20 городах Украины запустили 4G-связь
Часы MyKronoz ZeTime собрали $8 миллионов на краудфайндингеЧасы MyKronoz ZeTime собрали $8 миллионов на краудфайндинге
Рассекречены цены следующего iPhone X и iPhone X PlusРассекречены цены следующего iPhone X и iPhone X Plus
Huawei выпустила новые флагманы P20 и P20 Pro. У старшей модели четыре камерыHuawei выпустила новые флагманы P20 и P20 Pro. У старшей модели четыре камеры
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi планирует выпустить свой первый смартфон на процессоре Helio P60Xiaomi планирует выпустить свой первый смартфон на процессоре Helio P60
Moto Z3 Play: характеристики и цена смартфонаMoto Z3 Play: характеристики и цена смартфона
Huawei открывает в Украине первый магазин, начинает продажи смартфона P20 lite
Смартфон Moto Z3 Play показали на новом рендереСмартфон Moto Z3 Play показали на новом рендере
Представлены смартфоны Huawei Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8EПредставлены смартфоны Huawei Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8E
Флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco вышел в продажуФлагманский смартфон Nokia 8 Sirocco вышел в продажу
Huawei официально представила смартфоны Huawei P20 и P20 ProHuawei официально представила смартфоны Huawei P20 и P20 Pro
Смартфон Sharp Aquos S3 представлен официальноСмартфон Sharp Aquos S3 представлен официально
Смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite показались на «живых» снимкахСмартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite показались на «живых» снимках
Oppo представила смартфон F7 с селфи-камерой на 25 МпOppo представила смартфон F7 с селфи-камерой на 25 Мп
Последние новости
Подгружаем последние новости