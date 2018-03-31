Смартфон LG G7 показался на официальных рендерах

В сеть выложили новые рендеры смартфона LG G7, на данный момент не анонсированного. Как отмечается, это официальные изображения, но новый флагман показан на них в чехлах Olixar, так что сомнения в подлинности картинок пока что не развеяны.



Если на рендерах показан актуальный дизайн LG G7, то к нему сразу есть вопросы, поскольку при наличии относительно широкой нижней рамки у него есть еще и ужасная монобровь, причем очень большая, как у десятого Айфона. Камера сзади имеет такой же дизайн, как у того же Айфона, только размещена по центру, над сканером отпечатков пальцев, и в целом смартфон не имеет ничего нового в своем облике – это своего рода помесь Samsung S9 и Apple iPhone X, не больше и не меньше.



По предварительным данным, новый LG G7 анонсируют в начале лета этого года, но, вероятно, под совершенно другим именем – LG еще с декабря 2017 вынашивает идею по переименованию своей флагманской линейки во что-то более оригинальное. К характеристикам LG G7 относятся 4 или 6 Гб оперативной памяти, очень вытянутый экран 19,5:9 с диагональю 6 дюймов и разрешением Quad HD+, процессор Qualcomm 845, фотокамера 16+16 Мп, быстрая зарядка батареи 3000 мАч, защита от воды и пыли, а также 64 или 128 Гб ROM и ОС Android 8.1 уже из коробки.