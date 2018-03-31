Meizu разрабатывает собственную технологию дисплейного сканера отпечатков

Компания Meizu ведет работу по созданию новой технологии идентификации личности – она трудится над совершенно новым видом сканера отпечатков пальцев, который будет встраиваться прямо в экран. Аналогичное решение, напомним, уже есть у Vivo, но тут, по всей видимости, будет совершенно иной подход к реализации.



По сути, Meizu предлагает отказаться от традиционного датчика, который имеет низкую точность и, к тому же, перестает работать после установки дополнительного защитного стекла. В патенте, зарегистрированном в Китае, говорится об использовании сразу четырех ультразвуковых сенсоров, расположенных по периметру вокруг места в дисплее, к которому следует прикладывать палец. В будущем Meizu планирует разместить такие сенсоры по периметру всего экрана, что позволит разблокировать его при касании в любой точке, и вот это будет очень удобно.



Но нельзя не отметить, что над аналогичной технологией работает компания Qualcomm , хотя в ее случае сенсоры никто пока не собирается размещать вокруг всего дисплея. Сроков выпуска первого смартфона Meizu с наэкранным дактилоскопом пока нет – есть лишь патент и множество слухов вокруг него, так что пока что придется довольствоваться обычными сенсорами и камерами распознавания лиц – последние после выхода Apple iPhone X полгода назад получили огромный толчок в своем развитии.