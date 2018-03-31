Moto Z3 Play: характеристики и цена смартфона

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала технические характеристики готовящегося к выпуску смартфона Moto Z3 Play. На данный момент о грядущей новинке известно практически все.

Таким образом, модель под номером XT-1929 получит 6,1-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160?1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Аппаратной основой смартфона станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 32 ГБ или 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ.

Помимо этого, Moto Z3 Play будет обладать двойной основной камерой с модулями 12+8 Мп, 5-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором на 3000 мАч. Габариты смартфона составят 156,23 хх 76,7 мм. Также упоминается о поддержке двух SIM-карт, Bluetooth 5.0, NFC и наличие порта USB Type-C. Однако аппарат будет лишен 3,5-мм аудио-разъёма. В качестве программного обеспечения будет использоваться ОС Android Oreo.