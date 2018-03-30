Huawei открывает в Украине первый магазин, начинает продажи смартфона P20 lite

Компания Huawei объявила об открытии первого в Украине флагманского магазина — он будет расположен в Киеве , по адресу ул. Крещатик, 46. Сообщается, что в нем будет представлен полный ассортимент продуктов и аксессуаров компании, пишут AIN.UA .

Первым релизом станет новый смартфон Huawei P20 Lite. Продажи устройства стартуют с 30 марта по цене 11 999 грн. Кроме того, действует временная акция: до 22 апреля покупатели получат в подарок беспроводные наушники Huawei АМ61.