Apple завершила работу над прошивкой iOS 11.3

Корпорация Apple выпустила финальную версию прошивки iOS 11.3, над которой работала несколько месяцев подряд. Изменений в ОС довольно много, но, по большей части, он сосредоточены вокруг батареи.



Отныне владелец яблочного устройства сможет просматривать состояние АКБ в отдельном меню, и там же можно выключать функцию снижения производительности в случае, если батарея сильно изношена. Эта опция касается всех смартфонов, начиная с iPhone 6. Помимо этого, в iOS 11.3 Apple прокачала анимоджи, добавив в них медведя, скелета, льва и дракона – это самое важное дополнение в прошивке (сарказм), которому, что интересно, в пресс-релизе уделено больше всего внимания.



Отметим также, что поддержка дополненной реальности в iOS 11.3 заметно улучшилась – теперь смартфон научился различать объекты в реальном мире, включая стены, двери и предметы интерьера. Еще одним нововведением стало приложение Медицинская Карта, которое подключает медицинские учреждения и хранит всю историю болезней, рецептов и анализов, а также все посещения врачей в разных клиниках. iOS 11.3 вышла для смартфонов не старше iPhone 5s, а также для всех версий iPad Air и iPad Pro, iPad 5 и 6 поколений, iPad mini 2 и новее, а также для iPod Touch шестого поколения.