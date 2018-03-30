Смартфон Moto Z3 Play показали на новом рендере

Смартфон Moto Z3 Play, который вполне может стать новым флагманом линейки аппаратов Motorola, сегодня показался на новом пресс-рендере, запакованный в фирменный чехол со множеством вырезов. Точная дата анонса и тем более релиза пока что не назначена.



В дизайне Moto Z3 Play нет ровным счетом ничего нового и оригинального – в наличии все те же скругленные углы, как у смартфонов Motorola двухлетней давности, двойная камера в отдельном круглом модуле с двойной вспышкой и коннекторы для подключения дополнительных модулей Moto Mods. Сканер отпечатков пальцев у Moto Z3 Play размещен сбоку, как у бюджетного китайфона Meizu M6S.



Главным достоинством смартфона Moto Z3 Play станет порт USB-C, но заметим, что отдельного входа под наушники у него не будет, так что придется пользоваться или адаптером, или беспроводными гарнитурами. К характеристикам Moto Z3 Play относятся процессор Qualcomm серии 6хх или 835, так как это младшая версия полноценного флагмана Moto Z3), экран Full HD+ на 6 дюймов по диагонали и ОС Android 8.1 Oreo из коробки. Анонс смартфона, по слухам, состоится летом этого года, но точной даты пока что нет.