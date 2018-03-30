Умные часы Samsung Gear S4 могут выйти до конца года

Смарт-часы Samsung Gear S3, в настоящее время доступные во многих странах мира, пользуются очень высоким спросом, так как модель оказалась очень удачной. Но и они уже морально устаревают, так что в ближайшем будущем мир познакомится с часами Samsung Gear S4, которые станут еще лучше, красивее и мощнее.

Samsung Gear S4

По предварительным данным, релиз Samsung Gear S4 может состояться уже до конца текущего года. По документам гаджет проходит под кодовым именем Galileo, и выпустят его в версиях Classic и Frontier, прямо как и третье поколение. Модификация Sport тоже увидит свет, но, вероятно, с небольшим опозданием. Все функции третьего поколения перекочуют в Samsung Gear S4 без изменений, но к ним добавятся новые возможности отслеживания физической активности, то есть встроенный фитнес-трекер станет еще умнее. Кроме того, инсайдеры намекают на более продвинутый контроллер сна, который сможет детально расписать столь важный для организма процесс и выявить проблемы.

По всей вероятности, у Samsung Gear S4 сохранится поворотный безель для удобного управления часами, но сменится аппаратная платформа – возможно, будет задействован собственный чип от Samsung, так как MediaTek и Qualcomm уже давно не обновляли свои процессоры для носимых устройств.


Максим Мишенев, MobileDevice


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