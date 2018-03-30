Представлены смартфоны Huawei Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8E

Компания Huawei провела анонс смартфонов Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8E – это три представителя начально-среднего ценового сегмента, и каждый получил экран 18:9. Смартфоны стоят недорого, с учетом того, что Huawei играет в высшей лиге, и совсем скоро они поступят в продажу на мировом рынке.

Huawei Enjoy 8

Моноблок Huawei Enjoy 8 стоит в районе 200 долларов США и оснащается процессором Qualcomm 430, фотокамерами на 8 Мп спереди и 13+2 Мп сзади, экраном на 6 дюймов при разрешении HD+ и батареей 3000 мАч. В Смартфоне есть два слота под SIM-карты и отдельный слот microSD, прошивка Android 8, порт microUSB 2.0 и вход под наушники. В базе Huawei Enjoy 8 оснащен 3 Гб ОЗУ и 4 32 Гб ROM, но в продажу также поступит версия с 4-64 Гб памяти.

Смартфон Enjoy 8 Plus располагает экраном 5,9 дюйма Full HD+, фотокамерой на тыльной панели 16+16 Мп, 4 Гб оперативной памяти, 128 или 64 Гб ROM и батареей на 4000 мАч. Стоит такой аппарат от 270 долларов США. Самым доступным в этом трио стал Enjoy 8Е, оцененный в 170 долларов США. По сути, это ровно тот же Enjoy 8, только экран уменьшен до 5,7 дюйма по диагонали, а оставшиеся характеристики были нетронуты. Все три смартфона поступят в продажу этой весной.

Максим Мишенев, MobileDevice


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