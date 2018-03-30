Vodafone запустил 4G в Украине
Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» объявил о старте работы 4G-сети в диапазоне 2,6 ГГц сразу в нескольких городах. Ими стали Киев, Днепр, Харьков, Львов и Одесса — в местах с наибольшим скоплением людей (карту покрытия обещают выложить на сайт в ближайшее время), пишут
Всего вскорости оператор планирует запустить связь нового поколения в 28 городах.
4G-связь для абонентов доступна в рамках действующих тарифов (т.е. по тем же условиям, по которым они получают доступ к текущему интернет-подключению, без дополнительной стоимости). Пользователи уже делятся результатами первых спидтестов в комментариях к
Данные абонентов из Киева и Харькова
Если вы — абонент Vodafone, вы можете проверить готовность своего смартфона к 4G, выслав запрос на *222#, в ответной SMS оператор сообщит, подходит ли для 4G ваша SIM-карта и телефон. Чтобы заменить карту на USIM, которая поддерживает 4G-связь, нужно обратиться в фирменный магазин оператора.
Ранее сегодня стало известно, что 4G-связь запустил оператор lifecell. У lifecell 4G будет называться по-своему – 4.5G или LTE Advanced Pro. На сайте оператора уже можно посмотреть
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