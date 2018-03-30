lifecell уже запустил 4.5G в Украине
Сегодня операторы мобильной связи готовятся к запуску первых базовых станций 4G в Украине. Это стало возможным после того, как Украинский государственный центр радиочастот
На официальной странице lifecell в Facebook
У lifecell 4G будет называться по-своему – 4.5G или LTE Advanced Pro. На сайте оператора уже можно посмотреть
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