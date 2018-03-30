lifecell уже запустил 4.5G в Украине

Сегодня операторы мобильной связи готовятся к запуску первых базовых станций 4G в Украине. Это стало возможным после того, как Украинский государственный центр радиочастот объявил , что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы. Вчера о запуске первых 500 базовых станций в сети 2600 МГц заявил «Vodafone Украина» — он состоится сегодня либо в понедельник, 2 апреля. Между тем о запуске нового стандарта сегодня утром уже сообщил lifecell. , пишут AIN.UA

На официальной странице lifecell в Facebook говорится , что оператор первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться к новому стандарту, нужны лишь SIM-карта и смартфон, поддерживающие 4G/LTE.