lifecell уже запустил 4.5G в Украине

Сегодня операторы мобильной связи готовятся к запуску первых базовых станций 4G в Украине. Это стало возможным после того, как Украинский государственный центр радиочастот объявил, что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы. Вчера о запуске первых 500 базовых станций в сети 2600 МГц заявил «Vodafone Украина» — он состоится сегодня либо в понедельник, 2 апреля. Между тем о запуске нового стандарта сегодня утром уже сообщил lifecell. , пишут AIN.UA

На официальной странице lifecell в Facebook говорится, что оператор первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться к новому стандарту, нужны лишь SIM-карта и смартфон, поддерживающие 4G/LTE.

У lifecell 4G будет называться по-своему – 4.5G или LTE Advanced Pro. На сайте оператора уже можно посмотреть карту покрытия сетью 4.5G. Пока оно точечное — новый стандарт запущен в ряде крупнейших городов: Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне. Стоит отметить, что это пока точечное покрытие в диапазоне 2600 МГц, основное покрытие 4G операторы начнут разворачивать в июле на частоте 1800 МГц.


Майя Яровая, AIN


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