Apple представила удобные обновления для watchOS, tvOS и HomePod

Сегодня компания Apple обновляет почти все свои операционные системы. Наряду с новейшей iOS 11.3, она выпустила новые версии для своих ТВОС, WatchOS и HomePod. К сожалению, горячо ожидаемый AirPlay 2 пока не выходит на рынок.

Для tvOS 11.3 пользователи могут добавлять фильтрацию контента на основе рейтинга и соответствие частоты кадров для Apple TV 4, которая ранее была доступна только на модели 4K.

AirPlay 2 также присутствовал в бета-версии 11.3, но был удален до релиза. То же самое происходит и с HomePod, который не будет получать многокомнатную звуковую функцию.

Последняя версия watchOS может получить максимальную пользу в этой волне обновлений. Версия 4.3 добавляет множество небольших улучшений и одну большую: способность анализировать список подключенных музыкальных файлов iPhone, который был вырван из операционной системы с watchOS в сентябре прошлого года.

Обновление устройств также включает обновленную графику и новую зарядку аккумулятора.