В iOS 11.3 (и macOS 10.13.5) Apple представила новую функцию передачи данных и конфиденциальности. Теперь пользователи могут лучше понять, как их данные используются.

Когда Apple запрашивает доступ к информации для включения определенных функций или событий, появляется значок конфиденциальности — два синих силуэта — вместе с подробной информацией о конфиденциальности для тех, кто хочет узнать о том, что происходит с их данными.

Одним из основных последствий скандала с Cambridge Analytica в Facebook является то, что каждый пользователь внезапно осознает, что приложения и сайты собирают очень много информации.

Поскольку Apple часто критиковала подобную практику, кажется, что она привнесла эту философию в свое последнее обновление iOS .

По словам представителей фирмы, эта функция конфиденциальности работает в течение нескольких месяцев, главным образом в ответ на новое общее правило защиты данных (ВВП) ЕС , которое действует с 25 мая.