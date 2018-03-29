Apple представила новую функцию передачи данных

Apple представила новую функцию передачи данных

В iOS 11.3 (и macOS 10.13.5) Apple представила новую функцию передачи данных и конфиденциальности. Теперь пользователи могут лучше понять, как их данные используются.

Когда Apple запрашивает доступ к информации для включения определенных функций или событий, появляется значок конфиденциальности — два синих силуэта — вместе с подробной информацией о конфиденциальности для тех, кто хочет узнать о том, что происходит с их данными.

Одним из основных последствий скандала с Cambridge Analytica в Facebook является то, что каждый пользователь внезапно осознает, что приложения и сайты собирают очень много информации.

Поскольку Apple часто критиковала подобную практику, кажется, что она привнесла эту философию в свое последнее обновление iOS.

По словам представителей фирмы, эта функция конфиденциальности работает в течение нескольких месяцев, главным образом в ответ на новое общее правило защиты данных (ВВП) ЕС, которое действует с 25 мая.

В дополнение к значку конфиденциальности Apple также начнет предоставлять инструменты управления конфиденциальностью в соответствии с новым постановлением о ВНП.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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