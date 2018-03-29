Госцентр радиочастот заявил о готовности с 30 марта выдавать разрешения на 4G-связь

"Долгожданный 4G в диапазоне 2600 МГц наконец станет доступным".

Госцентр радиочастот заявил о готовности с 30 марта выдавать разрешения на 4G-связь

Государственный центр радиочастот заявил о готовности с 30 марта выдавать разрешения на эксплуатацию базовых станций в стандарте 4G.

Об этом сообщает пресс-служба УГЦР.

Исполнительный директор центра Вадим Гулько отметил, что на днях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал операторам документы на использование радиочастотного ресурса.

Это позволило специалистам госпредприятия завершить работы по осуществлению частотных присвоений и выдачи разрешений для РЭС нового стандарта связи, добавил он.

"Долгожданный 4G в диапазоне 2600 МГц наконец станет доступным", - отметил Вадим Гулько.

Исполнительный директор добавил, что после получения операторами соответствующих лицензий станет реальностью внедрение 4G в диапазоне 1800 МГц.

6 марта Украина разыграла лицензии на 4G-связь. lifecell, "Киевстар" и Vodafone докупили частоты под 4G за 5,43 млрд гривен.

Напомним, на первом тендере 31 января украинские мобильные операторы купили частоты под 4G в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц за 2,46 млрд гривен.


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