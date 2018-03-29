Vodafone Украина обновляет бренд и запускает первые хотспоты с 4G

С апреля Украина присоединяется к 36 странам, в которых представлен обновленный бренд Vodafone. В новом фирменном стиле акцент сделан на логотип, который будет использоваться во всех визуальных материалах компании. Логотип разработан в плоском дизайне и заменит обьемное изображение, которое использовалось ранее. , пишут AIN.UA

Ребрендинг решили приурочить к первым запускам 4G в Украине, поскольку обновленное позиционирование и стратегия построены вокруг оптимизма по поводу будущего. Слоган компании «The future is exciting. Ready?» в украинском варианте будет звучать так: «Майбутнє викликає. Ready?»

Запуск 4G в частоте 2,6 Мгц состоится уже завтра, либо в понедельник. «До конца дня мы должны получить счета УГЦР (Украинский государствнный центр раиочастот) и оплатить», — пояснила Устинова. Как только ведомство выдаст лицензию, первые базовые станции заработают на новом стандарте.

Vodafone Украина обновляет бренд и запускает первые хотспоты с 4G

Запуск состоится сразу в 28 городах Украины, однако стоит отметить, что это будет точечное покрытие — всего на эти города будут запущено 500 базовых станций. Ковровое покрытие в частоте 1,8 МГц развернут в июле.

Больше всего повло киевлянам — здесь 4G в частоте 2,6 МГц появится на большинстве центральных улиц. Также новый стандарт появится сразу в пяти пригородах столицы: Броварах, Борисполе, Вишневое, Чабаны, Ирпень.

Vodafone Украина обновляет бренд и запускает первые хотспоты с 4G

После запуска 4G станет доступен во всех тарифах — чтобы стандарт заработал, необходимо только иметь подходящую SIM-карту и смартфон. Со временем, когда стандарт будет развернут на полную, компания адаптирует и модернизирует тарифы в зависимости от паттернов потребления в Украние.

Vodafone Украина обновляет бренд и запускает первые хотспоты с 4G

Майя Яровая, AIN


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